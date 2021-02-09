البرهان يؤكد أهمية دور الإدارة الأهلية في استتباب الأمن والسلم بالسودان

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أهمية دور الإدارة الأهلية في استقرار الأوضاع الأمنية وترسيخ السلم الاجتماعي بالسودان.

وأشاد البرهان، لدى لقائه اليوم الثلاثاء وفد الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور (غرب السودان)، بدور الإدارة الأهلية في المحفاظة على التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية، خاصة خلال المرحلة المقبلة، بعد توقيع اتفاق السلام وتشكيل الحكومة الجديدة، التي شملت مشاركة "حركات الكفاح المسلح".

من جانبه، قال حماد عبدالله جبريل، ناظر العريقات، في تصريح صحفي، إن اللقاء برئيس مجلس السيادة، تناول قضايا الخدمات والتنمية بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الإدارة الأهلية في مستويات الحكم بالبلاد.

وأضاف أن الوفد أكد لرئيس مجلس السيادة مساندة ودعم الإدارة الأهلية لبرامج الحكومة الانتقالية وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر، التي قامت فيها الإدارة بدور مقدر.

وأشار إلى أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، على ما قامت به القوات المسلحة من جهود مقدرة لحماية حدود البلاد الشرقية.