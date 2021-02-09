البرازيل تسجل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا و636 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و636 وفاة بسبب كوفيد-19.
وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.5 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 232170.
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و636 وفاة بسبب كوفيد-19.
وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.5 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 232170.
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