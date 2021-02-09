اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:21 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا و636 وفاة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:00 ص
البرازيل تسجل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا و636 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و636 وفاة بسبب كوفيد-19.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.5 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 232170.

 

 

 


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