البرازيل تسجل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا و636 وفاة

رويترز

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23439 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و636 وفاة بسبب كوفيد-19.

وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن 9.5 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 232170.