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الأوضاع في سوريا على طاولة مجلس الأمن فى جلسة افتراضية مغلقة اليوم

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:57 ص
الأوضاع في سوريا على طاولة مجلس الأمن فى جلسة افتراضية مغلقة اليوم مجلس الامن-ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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يُطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن اليوم  أعضاء مجلس الأمن على الوضع السياسي في سوريا في مشاورات مغلقة عبر الفيديو.

ووفق تقرير للمجلس من المتوقع أن يركز بيدرسن في إحاطته الإعلامية على الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ، التي عقدت في جنيف خلال يناير. حيث أن الجولة الخامسة لم تحقق أي تقدم ملحوظ واختتمت دون اتفاق على الاجتماع في جولة سادسة من المحادثات.

وأوضح بيدرسن أن اللجنة أصبحت عالقة في خلافات حول نهج الاجتماعات وتحدث بيدرسن مع الرئيسين المشاركين لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول كيفية سير اجتماعات الأسبوع. وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن يعمل الرئيسان المشاركان معًا بشكل أفضل ، من خلالي - أو يجلسان ويناقشان. ونحن بحاجة إلى وضع خطة عمل لكيفية تنظيم الاجتماعات في المستقبل ".

وفي ضوء أحداث العنف الأخيرة في شمال سوريا ، قد يتطرق بيدرسن أيضًا إلى التطورات المتعلقة بالوضع الأمني ​​في سوريا. وبحسب تقارير إعلامية دولية ، قُتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا نتيجة انفجار سيارتين مفخختين منفصلتين في بلدات بالقرب من الحدود السورية التركية. في إحدى الحوادث ، في بلدة اعزاز ، وقع هجوم بسيارة مفخخة خارج مبنى إداري في 31 يناير وفي نفس اليوم ، انفجرت سيارة مفخخة عند حاجز للتفتيش خارج بلدة بزاعة.

 

 


جير بيدرسن

الأمم المتحدة

مجلس الامن

سوريا

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