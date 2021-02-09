الأمم المتحدة لتحالف الحضارات يدين الهجوم على الكنيسة الرومانية فى القدس

كتبت - هند المغربي

أدان ميجيل موارتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة للتحالف بين الحضارات، الهجوم على الكنيسة الرومانية في مدينة القدس ، ودعا إلى الاحترام المتبادل بين جميع الأديان والمعتقدات وتعزيز ثقافة الأخوة والسلام.

وفي بيان له أدان موراتينوس بشدة عملية الحرق العمد التي استهدفت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في حي المصرارة بمدينة القدس، وذكّر الممثل السامي للأمم المتحدة للتحالف بين الحضارات بخطة الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية التي وضعها التحالف بين الحضارات لضمان قدرة المصلين على ممارسة شعائرهم في مناخ من السلام والتراحم، داعيا جميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى دعم تنفيذها.

كما دعا المسؤول الأممي الشباب والمجتمعات الدينية العالمية للانضمام إلى الدعوة العالمية التي أطلقها التحالف بين الحضارات من أجل ضمان العبادة الآمنة، وذلك "للمساهمة في الاحتفاء بعالمية المواقع الدينية كرموز لإنسانيتنا وتاريخنا وتقاليدنا المشتركة".

احتفل العالم الأسبوع الماضي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان بقرار من الجمعية العامة، بوصف التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، مما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم.

وتشجع الجمعية العامة جميع الدول على دعم هذا الأسبوع لنشر رسالة الانسجام والوئام من خلال كنائس ومساجد ومعابد العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أساس طوعي ووفقا للقناعات والتقاليد الدينية الخاصة بهم.