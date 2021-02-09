الأقصر تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء الإثنين، حملة لتطهير شوارع أبو الجود والصنايع والمدينة والتليفزيون وتفرعاتهم بحى وسط وجنوب مدينة الأقصر من الباعة الجائلين، وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام، وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.

وخرجت الحملات، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف الأمير مساعد مدير الامن، وإدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر من الإدارة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

ومن جانبه أعلن أحمد عبد الصبور مدير ادارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى إلتزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية وعدم التعدى على حرم الطريق العام، ولفت إلى أن الشوارع كانت تعانى من تواجد الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة، مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة، خصوصاً مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورية هامة، مؤكداً أنه لن يتم السماح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع.

وكان قد أطلق رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقص، يوم الإثنين، حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق على جرب وبعض طرق الزراعات الفرعية ، وتم رفع 400 م3، وحيوانات نافقة ومخلفات مبانى ومخلفات أشجار بطول 800م، وذلك بناءاً على توجيهات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر بتكثيف مجهودات حملات النظافة والتجميل وادراج كافة الطرق بين الزراعات، والتى يستغلها بعض المخالفين فى إلقاء مخلفات المبانى والحيوانات النافقة، ورفع جميع المخلفات منها حفاظا على الزراعات من التلوث وتيسيرا على المزارعين.