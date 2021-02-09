"إيسا" تبحث للمرة الأولى عن رواد فضاء جدد من "ذوى الاحتياجات"

فاطمة شوقى

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) عن حملة جديدة لتعيين رواد فضاء جدد ، للمرة الأولى منذ حوالى 11 عاما، وقالت إنها ستبدأ فى تلقى الطلبات فى الفترة بين 31 مارس و28 مايو، والتى تعتبر جزء من هدف أوروبى جديد لتغيير حياة الأجيال الحالية.

وأشارت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية إلى أن الوكالة من مقرها باريس، أعلنت أنه لأول مرة سيتم قبول "ذوى الإعاقة" الجسدية ضمن المتقدمين كرواد فضاء.

وأضافت الوكالة فى بيان لها أن "من سيتم اختياره كرائد فضاء سيعمل جنبًا إلى جنب مع رواد الفضاء النشطين في وكالة الفضاء الأوروبية من أجل أن تدخل أوروبا حقبة جديدة من استكشاف الفضاء" ، حيث يتم تشجيع النساء بشكل خاص على التقديم ، لأنهن يرغبن فى توسيع التنوع بين الجنسين في صفوفهم.

وقال الرئيس التنفيذى للوكالة اسابيان وورنر: "تحتل أوروبا مكانتها في مركز استكشاف الفضاء، للمضي قدمًا أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى توسيع نطاق رؤيتنا بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك يتم من خلال عملية التوظيف، وهذه هي الخطوة الأولى نحو ذلك".

بمجرد انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات ، ستبدأ عملية الاختيار ، والتي ستتألف من ست مراحل ومن المقرر أن تنتهي فى أكتوبر 2022، وفقا لما أكدته الصحيفة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول حملتها الخاصة بالاختيار ،والتي تخطط لاختيار 4 إلى 6 رواد فضاء ، وفقًا لمصادر الوكالة.

منذ عام 1978 ، أي بعد ثلاث سنوات من تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية ، لم يكن هناك سوى ثلاث عمليات اختيار، ويوجد حاليًا 7 أعضاء، ستة رجال وامرأة واحدة ، من الدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، تم انتخابهم في مايو 2009، في سبتمبر من ذلك العام ، بدأ ستة تدريبهم الأساسي ، وانضم السابع ، الألماني ماتياس مورير ، رسميًا إلى فيلق رواد الفضاء الأوروبي في يوليو 2015.

يجب أن يكون لدى المتقدمين معرفة علمية وأن يكون العمر المثالى يتراوح بين 27 و37 عاما، ومن بين الشروط معرفة جيدة باللغة الإنجليزية وخلال تدريبهم سيتم تعليمهم باللغة الروسية، حيث أنها اللغة الرسمية الثانية فى وكالة الفضاء الأوروبية.

ويقول ديفيد باركر ، مدير استكشاف الروبوتات في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، "إن تمثيل جميع أجزاء مجتمعنا هو مصدر قلق نتعامل معه بجدية بالغة" ، ويؤكد أن التنوع في وكالة الفضاء الأوروبية لا يجب أن يتناول فقط أصل رواد الفضاء أو عمرهم أو خلفيتهم أو جنسهم ، ولكن ربما أيضا الإعاقات الجسدية.

وأضاف: "لهذا السبب ، إلى جانب تجنيد رواد فضاء ، أعلن باركر أنه يستعد لإطلاق "مشروع بقاء المظليين" حيث أنه ابتكار حان وقته ، وأنه سيفكر في فكرة إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة لفيلق رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأضاف باركر "التنوع في وكالة الفضاء الأوروبية لا ينطبق فقط على أصل رواد الفضاء أو عمرهم أو تدريبهم أو جنسهم ، وربما أيضًا على الإعاقات الجسدية".