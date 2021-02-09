إيران تعلن تلقى 3 آلاف شخص لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

قال على رضا رئيسى، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، إن نحو 3 آلاف شخص تلقوا لقاح "سبوتنيك V" اليوم، مؤكدا أن عددهم سيصل إلى 10 آلاف شخص بحلول يوم السبت.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوما، مشيرا إلى أنه عندما يتم تطعيم أكثر من خمسين مليون شخص في البلاد، يمكننا القول أن المجتمع بات آمنا".

وتابع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، يعتبر لقاح سبوتنيك V من بين أفضل ثلاثة لقاحات فى العالم من حيث قلة الأعراض الجانبية، ويمنح حماية نهائية بعد شهر إلى شهر ونصف، مستطردا: "أننا لا نأخذ تعهدات مكتوبة من المواطنين فيما يتعلق بالآثار الجانبية للقاح، ويتم إعطاء لقاح كورونا طوعا وبالمجان".