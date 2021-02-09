 

وأضاف: " تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذي يتم بطرق مختلفة، فكانت إحدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن، ولأجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة في العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة، وهو لقاح سبوتنيك الروسي".