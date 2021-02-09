كتب سمير حسنى

بدأت السلطات الصحية فى إيران اليوم الثلاثاء، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسى، وتعد إيران أكثر دول المنطقة تضررا من فيروس كورونا.

كان وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى أعلن اليوم مطلع الأسبوع الجارى، عن بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسى فى البلاد الثلاثاء، وقال نمكي - في كلمة خلال مراسم بدء مرحلة الدراسة السريرية البشرية للقاح كورونا الإيراني الذي تنتجه مؤسسة "رازي" - إنه تم "استيراد الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك من روسيا، وسيتم البدء في التطعيم ضد كورونا في إيران الثلاثاء القادم، مع إعطاء الأولوية لموظفي وحدات العناية المركزة في المراكز الصحية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.