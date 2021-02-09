وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة "سيما سادات لاري" - في بيانها اليومي، وفقا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و481 ألفا و396 إصابة مؤكدة، بينها 3 آلاف و762 حالة في وضع حرج .

وأضافت أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 58 ألفا و625 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و266 ألفا و518 متعافيا حتى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 9 ملايين و779 ألفا و202 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.