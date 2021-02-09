إيران تستدعى سفير بلجيكا لديها احتجاجا على إدانة "أسدى" بالإرهاب

كتب أحمد عرفة

استدعت السلطات الإيرانية سفير بلجيكا لديها احتجاجا على إدانة دبلوماسيها أسدي بالإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق نددت السلطات الإيرانية بإدانة بلجيكا للدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي بتهم الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت المعارضة الإيرانية، أن الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا أسد الله أسدي كان على اتصال بمرشد الإخوان على خامنئي لتفجير تجمعنا فى باريس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المعارضة الإيرانية، إن الأدلة التي تدين الدبلوماسي الإيراني أسدي بالإرهاب قاطعة.