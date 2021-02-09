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إعلام كردى: قصف تركى لقرية المشيرفة والطريق الدولى بريف عين عيسى السورى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:05 م
إعلام كردى: قصف تركى لقرية المشيرفة والطريق الدولى بريف عين عيسى السورى سوريا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إعلام كردى أكد أن هناك قصف تركي لقرية المشيرفة والطريق الدولي بريف عين عيسى السوري.

ويُطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن اليوم  أعضاء مجلس الأمن على الوضع السياسي في سوريا في مشاورات مغلقة عبر الفيديو.

 

ووفق تقرير للمجلس من المتوقع أن يركز بيدرسن في إحاطته الإعلامية على الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ، التي عقدت في جنيف خلال يناير. حيث أن الجولة الخامسة لم تحقق أي تقدم ملحوظ واختتمت دون اتفاق على الاجتماع في جولة سادسة من المحادثات.

 


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