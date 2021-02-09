إضاءة كوبرى أسوان المعلق بألوان جميلة فوق النيل على غرار "روض الفرج".. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

يرصد "تليفزيون اليوم السابع"، أعمال الإضاءة الجمالية لكوبرى أسوان المعلق فوق النيل، والذى يربط مدينة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، وكذلك الطريق الصحراوى الغربى بالزراعى الشرقى، ليتحول إلى تحفة جمالية فوق نيل أسوان.

ويعد مشروع إضاءة كوبرى أسوان المعلق من أبرز المشروعات التي تم التنسيق عليها لتتحول إلى بانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبرى روض الفرج ، خاصة أن مدينة أسوان الجديدة مهيأة لإنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المبانى وبالتالي تخفيف الضغط والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة من خلال خلق تجمع عمرانى وإجتماعى وإقتصادى متكامل يهدف إلى استيعاب 70 ألف نسمة ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها.

وبجانب كوبرى أسوان المعلق يظهر الشكل الجمالى والإضاءة الليلية الخلابة لمشروع الشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية يتم تنفيذها غرب النيل بأسوان، والمشروع يقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليارا و22 مليون جنيه، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً، ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين.

كما يضم مشروع الشريط النهرى أيضاً الممشى السياحى الجارى بطول 1500 متر ، بينما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم ، فضلاً عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجارى الترفيهى بمساحة 11.70 فدان، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.

يشار إلى أن كوبرى أسوان المعلق، تم وضع حجر الأساس له عام 1996 وتم نقل موقعه إلى نحو 9 كيلو متر شمال مدينة أسوان ليتم تنفيذه فى موقعه الحالى بمدخل مدينة أسوان الجديدة بعد ذلك، وتم افتتاح الكوبرى عام 2002 بعد أن بلغت تكلفته الإنشائية 105 ملايين جنيه، ويبلغ طول الكوبرى كيلو متر واحد بعرض النيل، ويبلغ ارتفاع الكوبرى 13 متراً ، وتبلغ أطول قطعة بين الركائز 250 مترا.