إصابة 15 شخصا بتسمم بسبب وجبة طعمية و5 أخرين بعد تناول كشرى فاسد بسوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

شهدت مدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج إصابة 15 شخصا بحالة تسمم عقب تناولهم "طعمية"، بينما أصيب 5 أشخاص أخرين بدائرة المركز بحالة تسمم أيضا عقب تناولهم وجبة كشرى فاسدة، تم نقل كافة المصابين للمستشفيات المختلفة، وانتقلت الدكتورة كريمة كامد وكيلة وزارة الصحة إلى المستشفى وانتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إلى مكان البلاغ.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن وجود حالات تسمم بدائرة مركز أخميم شرقى سوهاج الأول عن إصابة 15 شخصا بحالة تسمم بقرية الأحايوة شرق دائرة المركز والثانى إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم يقيمون بندر أخميم.

وبالفحص تبين إصابة كل، من 15 شخصا من بينهم 12 طفلا، وهم رضا همام رشوان، 64 سنة، وفاطمة ناصر، 35 سنة، ومحمد عارف خلف الله، 8 سنوات، ومنه عارف خلف الله، 6 سنوات، ومي عارف خلف الله، 8 سنوات، ومازن عارف خلف الله، عامين، وملك عارف خلف الله، عامين، وهبة خيري فهمي، 32 سنة، ويوسف محمد خلف الله، 8 سنوات، وخلف الله محمد خلف الله، 5 سنوات، ومودة محمد خلف الله، 3 سنوات، وياسمين عادل خلف الله، 9 سنوات، وغادة عادل خلف الله، 5 سنوات، ورحمة عادل خلف الله، 3 سنوات، ويارا عادل خلف الله، 6 سنوات، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة المركز حيث شعروا بحالة إعياء والم بالبطن عقب تناولهم طعاما فاسدة عبارة عن طعمية.

وجاء البلاغ الثانى من بندر أخميم، حيث أصيب كل من نوران زكريا 25 سنة ومحمد زكريا محمد 32 سنة وأم هاشم حسانين جمعه 35 سنة ومحمد محمد عبده 34 سنة وعلى سليم محمد 62 سنة بحالة إعياء والم بالبطن وبسؤالم قرروا إصابتهم عقب تناولهم وجبة كشرى تم نقل من الأول للثالث إلى مستشفى أخميم المركزى ومن الرابع للخامس للمستشفى الجامعى.

ونتقلت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة إلى مكان البلاغ وتم التأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وتم التصريح لــ 7 أشخاص بالخروج في حالة التسمم الأول ومازال باقى الأفراد المصابين في الواقعتين قيد العلاج والملاحظة الطبية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق