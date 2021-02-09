وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5192 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، بينما هناك 1088 حالة خطرة و306 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .



وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم أن نحو 3 ملايين ونصف المليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و157 ألفا الجرعة الثانية.