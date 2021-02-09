كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسبانيا تتجاوز 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، قررت العديد من المقاطعات فى إسبانيا حظر الاحتفالات بعيد الفصح الذى يقام من 28 مارس إلى 4 أبريل، وذلك بسبب بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تتأثر بالوباء مع أكثر من 400 الف عامل فى هذا القطاع يعانون منذ حوالى عاما كاملا.

وأشارت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية، إن قطاع الفنادق تخلى عن الاحتفال الذى يتم فى هذا الموعد مع توقعات بإشغال 50% فقط، واستمرار الأزمة حتى الصيف.