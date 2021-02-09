إثيوبيا تتفق على تأمين 9 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى أبريل

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلادها اتفقت على توفير تسعة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 حتى أبريل.

وأضافت أنها تأمل في تطعيم ما لا يقل عن 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بحلول نهاية العام.

وتابعت "من الآن وحتى أبريل جرى تخصيص ما يقرب من تسعة ملايين جرعة لنا".

وقالت "في غضون هذا العام نريد ضمان (تطعيم) 20 بالمئة على الأقل من السكان"، مضيفة أن إثيوبيا منفتحة فيما يتعلق بقبول لقاحات في صورة منح، لكنها لا تقوم بأي مشتريات على نحو مستقل وإنما عبر آلية كوفاكس فحسب.