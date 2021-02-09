أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا خلال شهرين

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سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، أكثر بقليل من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل أعداد الحالات اليومية المسجلة في المقاطعة منذ أكثر من شهرين.

وأبلغ مسئولو الصحة في أونتاريو عن 1022 حالة إصابة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كوفيد-19، و 17 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس.

ولاستثناء 745 حالة تم تأكيدها قبل أسبوع واحد (وهو عدد منخفض بشكل غير دقيق بسبب مشكلة الإبلاغ مع تورونتو للصحة العامة)، فإن إجمالي اليوم هو الأدنى الذي سجلته المقاطعة منذ 24 نوفمبر، عندما تم تأكيد 1009 إصابات جديدة.

وعالجت مختبرات المقاطعات 30798 اختبارا فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ المسئولون عن معدل إيجابي للاختبار يبلغ 3.3 في المائة اليوم.

ومن بين الوفيات المؤكدة اليوم سبعة من سكان دور الرعاية طويلة الأجل في أونتاريو، والحالات الجديدة المؤكدة اليوم تشمل أيضا، 343 حالة في تورنتو، و 250 في منطقة بيل و128 في منطقة يورك.

وتأتي بيانات اليوم بعد يوم واحد من إعلان حكومة دوج فورد في المقاطعة أنه سيتم رفع بعض قيود كوفيد-19 في ثلاث مناطق هذا الأسبوع، حيث تنتقل جميع مناطق أونتاريو تدريجيا إلى إطار إعادة فتح المقاطعة.

كانت الحكومة الإقليمية أيضا، أعلنت تمديد أوامر البقاء في المنزل لسكان المقاطعة حتى تتمكن من السيطرة على تفشي الجائحة، بجانب اكتشاف جميع حالات السلالات الجديدة للفيروس.