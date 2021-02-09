وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 2656 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 157 طفلا، و229 عاملا طبيا".



وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 865 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تماثل 8865 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي.

وأفاد بأن 127 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.



وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زاكارباتيا ثم العاصمة كييف ومنطقة تشيرنيفتسي ثم زابوريزهيا.