اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة يقدم تعازيه إلى الهند فى ضحايا انهيار النهر الجليدى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:10 م
أمين عام الأمم المتحدة يقدم تعازيه إلى الهند فى ضحايا انهيار النهر الجليدى انهيار جليدى فى الهند
كتبت - هند المغربي

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قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إنه يشعر بحزن عميق إزاء ما ورد من خسائر في الأرواح وعشرات المفقودين في أعقاب انفجار النهر الجليدي والفيضانات اللاحقة في ولاية أوتارانتشال الهندية، مقدما تعازيه الحارة لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الهند.

 

وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن العاملين بالمجال الإنساني في الهند، أفادو أن ما لا يقل عن 170 شخصًا في عداد المفقودين ، وأن 14 شخصًا قد لقوا حتفهم بالحادث، مضيفا أن الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في جهود الإنقاذ والمساعدة المستمرة ، إذا طُلب منها ذلك.


الأمم المتحدة

انهيار النهر الجليدي

الهند

جوتيريش

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