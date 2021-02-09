اليوم السابع
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أمين سر حركة فتح: وضعنا خارطة طريق لإنجاز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 09:58 م
أمين سر حركة فتح: وضعنا خارطة طريق لإنجاز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية جبريل رجوب أمين سر حركة فتح
ماجد تمراز

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أكد جبريل رجوب، أمين سر حركة فتح، أنه تم وضع خارطة طريق تضمنت إنجاز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية وبناء شركة تعتمد على عملية ديموقراطية أولها انتخاب المجلس التشريعي ثم انتخاب رئاسي، وتم وضع آليات تنفيذية تتضمن تذليل كل الصعاب من أجل إتمام هذا الأمر من بدايته حتى نهايته.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "في هذه المرة هناك إرادة لدى كل الأطراف، وهذا ساعد في غلق الكثير من الفجوات الموجودة، والانتخابات العامة ستعمل على إنهاء الانشقاق ويوحد الفصائل، وفي الشهر القادم سيتم الاجتماع مع المجلس الوطني للاتفاق على تشكيله، وسيشارك في الاجتماع لجنة الانتخابات المركزية لإقرار آليات المراقبة والمتابعة، وتشكيل محكمة الانتخابات".

وقال: "في تلك الحالة نكون بدأنا مشوارنا عمليا على الأرض، وهذا الاتفاق يتضمن وضع للأسس وعناصر الحماية أمام أي محاولات تعطيل قد تحدث، والوثيقة التي تم إقرارها ستكون ملزمة لأنها شارك فيها كل الفصائل ومصر هي الضامن للتنفيذ لمتابعة تلك الخطوات على الأرض".


الفصائل الفلسطينية

الشعب الفلسطيني

مصر

المصالحة الفلسطينية

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