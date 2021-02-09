أطباء وعلماء يقدمون طلبا جديدا لعزل رئيس البرازيل.. تعرف على التفاصيل

فاطمة شوقى

قدمت مجموعة من الأطباء والعلماء البرازيليين ، طلب عزل في مجلس النواب البرازيلي ضد الرئيس ، جاير بولسونارو ، بسبب إدارته لأزمة الوباء، حيث اتهموه بقيادة البلاد إلى "حافة الإنهيار".

وبحسب صحيفة "جلوبو" البرازيلية فإن مقدمى الطلب أعدوا مجموعة من التصريحات والإجراءات العامة للرئيس منذ مارس 2020 ، عندما اندلعت الأزمة الصحية العالمية، مما يضمن أن تعليقات بولسونارو قد جرّت البرازيل "إلى حافة إنكار ضمنية وانهيار، مع فقدان الأرواح. وأضرار لا تحصى من الصحة إلى الاقتصاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأمثلة المقدمة لمجلس النواب، هى تصريحات بولسونارو بأن الحكومة ليست المتعهدة لإدارة الوباء وتوفير الحلول اللازمة للمصابين بكورونا.

ووقعت شخصيات بارزة في الطب والعلوم على الطلب، مؤكدة أن بولسونارو قد استخدم "صلاحياته القانونية وقوته السياسية لتشويه سمعة الإجراءات الصحية المؤكدة وإرباك السكان الذين كان من المفترض أن يحمي سكانهم" ، وفقًا للصحيفة.

وبعض مقدمي الالتماسات هم الرئيس السابق للوكالة الوطنية للمراقبة الصحية (Anvisa) جونزالو فيسينا نيتو والرئيس السابق لعلم الأدوية في مؤسسة أوزوالدو كروز إيلوان دوس سانتوس بينهيرو.

ومنذ أن بدأ حياته المهنية كرئيس للسلطة التنفيذية ، جمعت بولسونارو أكثر من 60 تجربة سياسية ، معظمها يتعلق بدوره في إدارة الوباء ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتقدم أي من هذه العمليات ، منذ انتخب الغرفة للتو أحد حلفائه ، آرثر ليرا ، رئيساً، والذى يتمتع بصلاحية تحديد الالتماسات أو الطلبات التي يتم طرحها للتصويت في مجلس النواب.

من بين أحدث طلبات العزل ، الطلب الذي قدمته مجموعة من الزعماء الدينيين في 26 يناير ، وقعه 380 شخصًا ، والطلب المقدم من ستة أحزاب معارضة ، وكلاهما بسبب الإدارة الحكومية.