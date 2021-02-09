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أسترازينيكا: لقاحنا ناجح ضد الحالات الخطرة من الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:15 م
أسترازينيكا: لقاحنا ناجح ضد الحالات الخطرة من الإصابة بكورونا استرازينيكا
كتب أحمد عرفة

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أكدت شركة أسترازينيكا، أن لقاحها ناجح ضد الحالات الخطرة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن لقاح استرازينيكا AstraZeneca هو أحد اللقاحات العديدة التي ثبت فعاليتها في الوقاية من الأمراض الشديدة، والاستشفاء من فيروس كورونا.

 

وقال: يتعين على الشركات المصنعة التكيف مع تطوير فيروس كورونا ومواكبة السلالات المتحورة، مع مراعاة إحداث تغييرات للجرعات المستقبلية، بما في ذلك إنتاج جرعات معززة، مؤكدا نحن نعلم أن الفيروسات تتحور، ونعلم أنه يجب أن نكون مستعدين لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث مع لقاحات الإنفلونزا، التي يتم تحديثها مرتين سنويًا لتتناسب مع السلالات السائدة.

 


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