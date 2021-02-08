وول ستريت: أجهزة الأمن الأمريكية فشلت فى منع اقتحام الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن أجهزة الأمن الأمريكية فشلت في منع اقتحام الكونجرس رغم إعادة تنظيمها بعد 11 سبتمبر، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال: شبكة إنفاذ القانون المحلية والفدرالية لم تستعد للتهديدات ولم تستطع حماية العاصمة الأمريكية.

وفى وقت سابق عمم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صور الأفراد الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى مبنى الكابيتول، وارتكبوا العديد من الانتهاكات الجنائية، طالبا مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن هؤلاء الأشخاص دمروا الممتلكات، واعتدوا على موظفي إنفاذ القانون ووسائل الإعلام في 6 يناير 2021، في واشنطن العاصمة.