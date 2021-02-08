وزير خارجية اليمن: إيران تشجع الميليشيات الحوثية على تدمير بلادنا

كتب أحمد عرفة

قال وزير خارجية اليمن، أحمد عوض، إن إيران تشجع الميليشيات الحوثية على تدمير اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية اليمن: تصعيد الحوثيين في مأرب دليل على عدم رغبتهم بالسلام.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون السعودي أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قال اليوم الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مُسيرة ملغومة أطلقتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ولم تتطرق قناة الإخبارية التلفزيونية وقناة العربية، التي أوردت الخبر أيضا، إلى تفاصيل. كان التحالف قد قال أمس الأحد إنه اعترض أربع طائرات مُسيرة ملغومة أُطلقت صوب جنوب المملكة.