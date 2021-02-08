وزير الخارجية السعودى يطالب المجتمع الدولى بوضع حد لانتهاكات إيران

كتب أحمد عرفة

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، متابعا: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: ندعم الحلول السياسية لحل أزمات المنطقة، متابعا: نرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وطالب فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بوصع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة، موضحا أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته.

وقال وزير الخارجية السعودي: ندين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية، موضحا أنه يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي.

ولفت فيصل بن فرحان، إلى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي، متابعا: نرحب بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض.

وثمن وزير الخارجية السعودي حرص الأطراف اليمنية على مصلحة بلادهم، موضحا أن الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات.