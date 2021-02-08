اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يعلن عودة واشنطن إلى مجلس حقوق الإنسان

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:15 م
وزير الخارجية الأمريكى يعلن عودة واشنطن إلى مجلس حقوق الإنسان أنطونى بلينكن - وزير الخارجية الامريكي
كتب سمير حسنى

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، عبر حسابه على تويتر، عودة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كـ"مراقب" بعد مغادرتها في يونيو 2018.

كان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أفاد أمس بأن أنطوني بلينكن سيعلن الاثنين عودة بلاده إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، والذي انسحبت منه واشنطن منذ ثلاث سنوات بعد أن اعتبرت إدارة دونالد ترامب أنه  يشكو من عدم وجدود إصلاح  واتهمته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل. وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جددا في هذا المجلس هذا العام.

 
 

 

 

 

 


أنطونى بلينكن

حقوق الانسان

مجلس حقوق الانسان

الامم المتحدة

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