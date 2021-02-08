اليوم السابع
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وزير التموين يتفقد الشركة المصرية ومطاحن المنيا

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:36 م
وزير التموين يتفقد الشركة المصرية ومطاحن المنيا وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان الشركة المصرية لتجارة الجملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد منذ قليل الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته لمحافظة المنيا، يرافقة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين.

 

كما تفقد وزير التموين مخزن السلع فى مركز الجملة 2 ، وذلك للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين ، وقد استمع الوزير لعدد من شكاوى المواطنين وأمر بحلها على الفور .

وتفقد الوزير مطحن بوعلر المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى ،  ويضم العراقيل والسلندرات والمناخل بسعة 350 طن ، بعد أن كانت 250 طن  .

وقد وصل منذ قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة المنيا اليوم الأثنين، حيث سيقوم بتفقد بعض الشركات وافتتاح مراكز خدمة جديدة، وسيكون فى استقباله اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المنتظر أن تشمل زيارة وزير التموين تفقد الشركة المصرية لتجارة السلع بمنطقة الأخصاص بمدينة المنيا وكذلك شركة مطاحن مصر الوسطى بدماريس ثم يقوم بأفتتاح مركز خدمة بقرية قلوصنا بسمالوط ومركز خدمة بمركز مطاى وآخر بمركز بنى مزار شمال المحافظة.


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