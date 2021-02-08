وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان 3 مراكز متطورة لخدمات المواطنين.. صور

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضى محافظة المنيا اليوم 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبنى مزار ومطاى، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعى، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلى لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

أكد وزير التموين، على أهمية التواجد على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والعمل على رفع مستوى أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.

وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتى فى إطار الاهتمام بالمواطن المصرى وبناء الانسان، فى مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوى معيشة الفرد. ووجه وزير التموين، الشكر للواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ، كما أشاد وزير التموين، بالتنسيق الحضارى داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، كما أشاد بمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.

أكد وزير التموين، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائى، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمشروع القومى للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية إلى 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا أن هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.

أضاف الوزير أنه جار أيضا إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتى بدأت فعليا فى مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشاؤها.

من جانبه، وجه محافظ المنيا، الشكر العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالى 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.

وأوضح "القاضي"، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا، وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالى 4 ملايين ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.

كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحى وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا انه فى حالة وجود مكاتب تموينية فى حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، انه يجرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالى القرى المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة.