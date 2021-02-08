وزير التموين: رفع كفاءة وتأهيل 36 صومعة على مستوى الجمهورية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور على مصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة المنيا ومرافقه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مصر أصبحت دولة كما يجب أن تكون وهذا كان ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية بتثبيت دعائم الدولة المصرية بينما والمرحلة الثانية كما تابعنا كانت رفع مستوى الخدمات، وبناء الإنسان يدخل فيها لتعليم والصحة والإسكان .

وأضاف، "كنت غاية فى السعادة عندما شاهدت ما تم إنجازه من المدن الجديدة والتنسيق الحضارى المحترم"، ولافتا إلى اهتمام المحافظة بمستوى النظافة فى الشوارع .

وتابع، محافظة المنيا تعتبر من أكبر المحافظات المنتجة القمح، كنا قبل 2014 كنا 1.2 مليون طن تخزين صوامع اليوم نتحدث عن 3.2 هذه الفترة يعد ضعف حجم التخزين وكان هذا توجه مهم بالإضافة إلى صيانة الصوامع القديمه وهذا تم وصومعة نفرتيتى تم تطويرها من خلال نظم المعلومات والجسم الخارجى والتحكم فى شفط الأتربة وأصبحت 25 الف طن تخزين وتمثل نقطه مهمه أثناء الموسم لنأخذ فيها القمح ثم مفرغه وتنقله خارج المنيا حتى هذه اللحظة إنتاج محافظة المنيا أكبر من حجم الصوامع، : قائلا إن هناك مشروع عمل الصوامع الحقلية على أرض المنيا وبدأ فى مركز العدوة و4 أماكن أخرى وكل صومعه حجمها 5 آلاف طن ، وكانت قدرة المطاحن قديما 200طن يومى بعد التطوير أصبح 350 طن يومى يمثل حوالى 25% من احتياجات المنيا وكذلك هناك 4 مطاحن أخرى بالمحافظة، ونحن نسأل كافة العقبات والوضع فى محافظة المنيا مطمئن جدا.

وأكد أن وزارة التموين تبدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان والذى يتزامن مع موسم حصاد القمح، وأنه تم تأهيل 36 صومعه على مستوى الجمهورية، بدعم رئيس الوزراء وتم رفع وتحديد الأعمال اللازمة لها والموجودة من أسوان إلى العريش وذلك تحت إشراف هندسى كامل ومراجعة النتائج .

بينما قال اللواء أسامة القاضى، إننا نتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية للاهتمام بمحافظة المنيا لدخول 5مراكز ضمن حياة كريمه ب192 قرية .

وأضاف، أنه تم اليوم افتتاح تطوير مطحن المنيا، قائلا: عندنا 357 مخبز وهو أكبر من محافظة القاهرة وبطاقات التموين تخدم حوالى 4 ونصف مليون مواطن ،وسوف يتم تطوير مكاتب التموين بالقرى، لخدمة المواطنين، وسوف نرى الكثير خلال الأيام القادمة.