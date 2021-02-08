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وزير الإعلام اليمنى: استهداف الحوثى لشارع مكتظ بالسكان بصاروخ باليستى تصعيد خطير

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:39 م
وزير الإعلام اليمنى: استهداف الحوثى لشارع مكتظ بالسكان بصاروخ باليستى تصعيد خطير معمر الاريانى
كتب أحمد عرفة

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أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، أن استهداف الحوثي أحد الشوارع المكتظة بالسكان فى مأرب بصاروخ باليستي تصعيد خطير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون السعودى، أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن قال اليوم الاثنين، إنه اعترض ودمر طائرة مُسيرة ملغومة أطلقتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ولم تتطرق قناة الإخبارية التلفزيونية وقناة العربية، التى أوردت الخبر أيضا، إلى تفاصيل. كان التحالف قد قال أمس الأحد إنه اعترض أربع طائرات مُسيرة ملغومة أُطلقت صوب جنوب المملكة.

 

 


معمر الاريانى

اليمن

الحوثيين

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