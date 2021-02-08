وزيرة خارجية إسبانيا: لابد من دعم الاتفاق النووي مع إيران بالحوار

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونثاليث لايا، إن علاقة إسبانيا مع الدول العربية جزء من هويتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت وزيرة خارجية إسبانيا: "أزور 3 دول خليجية لتعزيز العلاقات السياسية"، متابعة: "سأتطرق لملف إيران النووي مع المسؤولين في دول الخليج."

وتابعت أرانتشا جونثاليث لايا: "يقلقنا استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية"، موضحة أنه يجب تحسين الاتفاق النووي مع إيران بالحوار.

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا، إن على دول المنطقة أن تشعر أنها جزء من الاتفاق، متابعة: ندعم دور المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتابعت: نتعاون مع السعودية ودول أخرى في محاربة الإرهاب، موضحة أن الأمور ليست بأفضل أحوالها بين تركيا والاتحاد الأوروبي.