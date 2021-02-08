اليوم السابع
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وزيرا خارجية فلسطين والكويت يبحثان آخر مستجدات الأوضاع فى فلسطين

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:41 م
وزيرا خارجية فلسطين والكويت يبحثان آخر مستجدات الأوضاع فى فلسطين جانب من المباحثات
كتب مصطفى عنبر

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أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة، والإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات العامة.
 
وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة، بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة التأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام لتحقيق السلام الشامل والعادل، ونيل شعبنا حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وأشاد المالكي بمواقف دولة الكويت التي تعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية، وهو ما تجلى بالسعي الكويتي لدفع العالم للاعتراف بدولة فلسطين.
 
وحضر اللقاء السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

فلسطين

الكويت

وزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية

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