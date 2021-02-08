وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبيل بدء اجتماعهم الطارئ

كتب مصطفى عنبر

يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا، بحضور الأمين العام لاجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزرارى برئاسة مصر، بعد قليل، بشأن فلسطين.

ومن المقرر أن يصدر قرار فى نهاية الاجتماع، مقدم من مصر والأردن، يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

كما سيطالب القرار الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام.

وكان السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قال فى وقت سابق، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن المذكرتين أشارتا إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.