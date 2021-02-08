نجاح ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفي الأقصر العام

وأضاف الدكتور خلف عمر، في بيان صحفى، أنه قام فريق من اطباء قسم النساء و التوليد باجراء عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، موضحاً ان الطفل متواجد في حضانه عزل للملاحظة و انه يتم تطهير غرفة العمليات قبل و بعد اجراء العملية.

وفى نفس السياق أعلنت مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الإثنين، عن خروج 39 حالات عقب تعافيهم من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا بالمستشفى خلال أسبوع، حيث وصلت إجمالى الحالات المتعافية منذ بداية الموجة الثانية فى 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن لـ184 حالة تعافى وشفاء من الفيروس.