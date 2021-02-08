نجاح ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفي الأقصر العام

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام، اليوم الاثنين، نجاح الفريق الطبي في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بصورة ناجحة.
وأضاف الدكتور خلف عمر، في بيان صحفى، أنه قام فريق من اطباء قسم النساء و التوليد باجراء عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، موضحاً ان الطفل متواجد في حضانه عزل للملاحظة و انه يتم تطهير غرفة العمليات قبل و بعد اجراء العملية.
وفى نفس السياق أعلنت مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الإثنين، عن خروج 39 حالات عقب تعافيهم من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا بالمستشفى خلال أسبوع، حيث وصلت إجمالى الحالات المتعافية منذ بداية الموجة الثانية فى 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن لـ184 حالة تعافى وشفاء من الفيروس.
ومن جانبه، قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أن المستشفى تقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتى تظهر عليهم الأعراض فى غرفة خاصة للعزل ، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحاً أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط وهو مشرف فنى على عنايات العزل بمحافظة الأقصر.
وقدم الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، الشكر إلى المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكرى عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبى بالمستشفى.
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