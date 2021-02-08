مياه القناة: دفع الفواتير باستخدام الماكينات الالكترونية الـ POS

السويس- سيد نون

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه فى إطار التوسع فى وسائل الدفع الالكترونية فقد تم توفير ماكينات نقاط البيع الالكترونية POS فى جميع مراكز الإيرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة ( الإسماعيلية – بورسعيد- السويس ) والتى توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه باستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية فى إطار السعى الدائم للشركة لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات التى تقدمها الشركة تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً .

وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تدريب جميع مسئولى الايرادات بقطاعات ومناطق الشركة المختلفة على كيفية سداد الفواتير باستخدام ماكينات الـ POS ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفعيل ماكينات نقاط البيع بالتنسيق بين رؤساء القطاعين المالى والتجارى بالشركة .

يذكر أن شركة محافظات القناة قامت فى وقت سابق بتفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى اطلاق تطبيق قراءتى للهاتف المحمول الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك بجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، وتأتى هذه الإجراءات تماشيا مع خطة الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً .