"مهندسى بالإسكندرية" تعلن عن مشروعات التخرج الحاصلة على منحة البحث العلمى

الإسكندرية _ جاكلين منير

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الخطة الإستراتيجية وتنمية الموارد برئاسة الدكتور سامى حسن درويش عن قبول 21 مشروعا مقدمة من 6 كليات ومعاهد هندسية فى نطاق محافظة الإسكندرية للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى 2020-2021.

كما أعلنت لجنة الخطة الإستراتيجية وتنمية الموارد أن إجمالى الدعم يصل إلى 450 ألف جنيه، وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

جدير بالذكر أنه قد تم اختيار المشروعات وفقا لمعايير علمية دقيقة وبناء على اجتماعات لجنة التحكيم والتى تكونت من الدكتور إيهاب إبراهيم عبده رئيس قسم الفيزياء الحيوية الطبية معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية، الدكتور عمرو أحمد المصرى، أستاذ ورئيس قسم الحاسب - كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرحمن عضو بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الدكتور أيمن السيد حسن كبير معلمى كلية الدفاع الجوى، المهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية مكتبة الإسكندرية، والمهندسة أمينة حسن عضو مجلس إدارة نادى المهندسين سابا باشا، الدكتور سامى درويش رئيس لجنة الخطة الإستراتيجية، أستاذ مساعد كلية الهندسة، جامعة فاروس.