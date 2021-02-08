مصرع 12 شخصا وفقدان 170 آخرين بعد انهيار جليدى فى الهند

يبحث رجال الإنقاذ في القسم الهندي من جبال الهيمالايا اليوم الاثنين عن حوالي 170 مفقودا، بعضهم حوصروا في نفق، بعد انفصال جزء من قمة جليدية مما تسبب في اندفاع سيل من المياه والصخور والتراب إلى أحد الوديان.

واجتاح السيل الذي وقع عند قمة ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في الهند، مشروعا صغيرا للطاقة الكهرومائية وألحق أضرارا بمشروع آخر أكبر على نهر دوليجانجا تبنيه شركة (إن.تي.بي.سي) التابعة للدولة.

وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ انتشلت 12 جثة.

ومعظم المفقودين من العاملين في المشروعين، وهما ضمن عدد كبير من المشروعات تبنيها الدولة في جبال ولاية أوتار كاند في إطار جهود التنمية.

وقال فيفيك باندي المتحدث باسم الشرطة "وفقا للمعلومات الواردة من السلطات المحلية، هناك حوالي 170 مفقودا في هذا الحادث".

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تجتاح سدا صغيرا وتجرف معدات بناء وتطيح بجسور صغيرة.

وتركز فرق الإنقاذ على الحفر لشق طريقها عبر نفق بطول 2.5 كيلومتر عند مشروع محطة تابوفان فيشنوجاد للطاقة الكهرومائية، حيث تعتقد السلطات أن نحو 30 عاملا محاصرون بداخله.