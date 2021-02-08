اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:06 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى أبو حمص العام ضحايا حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام قرية مصطفى أغا التابعة لمركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد ف .م" 22 سنة، و"السيد ر.م" 22 سنة، مقيمين بمركز أبو حمص، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى أبو حمص، وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


مصرع شخصين

مركز ابوحمص

زراعى البحيرة

حادث تصادم

حوادث البحيرة

محافظة البحيرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة