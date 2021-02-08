مصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى أبو حمص العام ضحايا حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام قرية مصطفى أغا التابعة لمركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن وفاة "محمد ف .م" 22 سنة، و"السيد ر.م" 22 سنة، مقيمين بمركز أبو حمص، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى أبو حمص، وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.