وقال فاوتشى فى تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الولايات المتحدة يجب أن تستمر فى المسار الذى وضعته لتطعيم الناس بالجرعات المتوفرة حاليا".

وكان خبير الأمراض المعدية الامريكي مايكل أوسترهولم، قد اقترح تأخير موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح.

