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مستريح جديد بالمنصورة.. عمرو يستولى على مبالغ مالية من بعض الأهالي بزعم الاستثمار

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:36 م
مستريح جديد بالمنصورة.. عمرو يستولى على مبالغ مالية من بعض الأهالي بزعم الاستثمار أموال - أرشيفيه
الدقهلية شريف الديب

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تقدم عدد من الأهالي بمدينة المنصورة ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة بالدقهلية يتهمون صاحب مكتب استيراد وتصدير بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.
 
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة المحضر رقم ثلاثة أحوال المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة منطقه شرق الدلتا.
 
تضمن بلاغ المدعو اشرف شريف ال ع ال 39 سنه عامل بمدرسه عقل الابتدائيه ، ومقيم بدائره قسم ثاني المنصوره، واخرين بقيام المدعو عوض م ع ح ال و شهرته عمرو الليثي 41 سنه صاحب مكتب استيراد وتصدير ، ومقيم منطقه دائره المركز ، بالاستيلاء على اموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصنيع البلاستيك ، وتحصل من الشاكين على مبالغ ماليه تقدر ب 625 الف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهريه قدرها خمسة في المئة من قيمه راس المال، إلا أنه عجز عن السداد ورفضه رد المبالغ الماليه المستولى عليها.
 
يشار إلى أن المذكور محبوس على ذمه القضيه جنح قسم استيلاء ، والمحكوم عليه فيها بالحكم لمده سنة وتم تأييد المحضر رقم 1367 لسنه 20 21 جنح قسم ثاني المنصوره وجارى العرض على النيابه العامه المباشره تحقيقات.

 


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