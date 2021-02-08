اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ6 أسر ونقلهم لإحدى المدارس.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:59 م
محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لـ6 أسر ونقلهم لإحدى المدارس.. صور العقار الايل للسقوط
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، صرف إعانة عاجلة لـ 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، قدرها 18 ألف جنيه لوجود تصدعات بالمنزل المقيمين به المكون من 3 طوابق، مما أدى إلى ميل العقار، كما تم نقل الأسر لمدرسة القرية وتوفير 30 سريرا لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة، على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.

ووجه محافظ كفر الشيخ كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية وعلى رأسهم اللواء ياسر الحفناوى سكرتير مساعد المحافظة، وجمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقهم اللواء محمد عون مساعد مدير الأمن بكفر الشيخ قائد فرقة الحامول والدفاع المدنى، وأحمد عفيفى، مدير إدارة المتابعة، والاسعاف وقوات تأمين إلى موقع المبنى.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات تأمين العقار والمبانى المجاورة وإخلاءها من السكان تحسبا لانهيار العقار وبمساعدة أهالى وشباب القرية تم إخلاء المبنى من محتوياته، وتجرى أعمال إزالة المبنى.

 

 

تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (2)
تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (2)

 

تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (3)
تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (3)

 

تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (4)
تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (4)

 

تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (5)
تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (5)

 

تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (1)
تجهيز أسرة لساكنى العقار الأيل للسقوط (1)

 

العقار الايل للسقوط
العقار الايل للسقوط

 

المسئولين خلال تفقدهم العقار المائل
المسئولين خلال تفقدهم العقار المائل

 

 


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