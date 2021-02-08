محافظ قنا : دعم المحافظة بـ 7 سيارات إسعاف جديدة بينهم 3 دفع رباعي

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استلام 7 سيارات إسعاف جديدة، وذلك بحضور الدكتور بدوى سعيد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا وجعفر خير مشرف الإسعاف بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

أوضح محافظ قنا، أن سيارات الإسعاف تضم 3 سيارات دفع رباعى لأول مرة بمحافظة قنا مخصصة للأماكن ذات التضاريس الوعرة والمناطق الصحراوية وتتحمل طبيعة الأجواء المناخية الصعبة خاصة اثناء مواجهة السيول، بالإضافة إلى 4 سيارات مزودة بوحدة عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة لإنقاذ حالات الحوادث على الطرق السريعة .

وأشاد المحافظ بالمجهود العظيم الذى يبذله المشرفين والمسعفين والسائقين بهيئة الإسعاف والاستجابة لطلبات أى مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير، مؤكدا على أن الإسعاف بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحى متميز فوجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابى حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى.

فيما أشار مدير فرع هيئة الإسعاف، إلى أنه يوجد 56 نقطة اسعاف على مستوى المحافظة بإجمالى 104 سيارة تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية مؤكدا اننا نسعى الى زيادة عدد نقاط وسيارات الإسعاف للوصول إلى المعدل العالمى فى مستوى الرعاية والاستجابة لبلاغات الحوادث فى أقل وقت ممكن .