محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بمنطقة عمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

دمياط معتز الشربينى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين منطقة عمر افندى ومحيط قصر الثقافة بمدينة دمياط، ووجهت تعليماتها إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الإشغالات وجميع المخالفات الموجودة بالمنطقة فورًا.

وشددت على منع تواجد الباعة الجائلين بهذه المنطقة مؤكدة أن هذه الصورة لاتليق بمكانة قصر الثقافة ولا بأهمية ذلك الشارع الحيوى.

وأكدت الدكتورة منال عوض، المتابعة الدورية لهذه الأعمال وتحقيق الانضباط بالشارع، لتيسير الحركة المرورية و المشاة، وملاحقة المخالفين.