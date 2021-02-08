اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يعلن تلقى 125 ألف و348 طلب تصالح على مستوى المدن والقرى

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:31 م
محافظ بنى سويف يعلن تلقى 125 ألف و348 طلب تصالح على مستوى المدن والقرى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم بلغ 125ألف و348طلبا على مستوى  المحافظة،مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل،وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة  3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس المقبل، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضى.

ووجه المحافظ، مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

 

 

 
 
 
 

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