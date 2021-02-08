محافظ بنى سويف يعلن إنشاء مدينة متكاملة على 2124 فدان واستثمار الجزر النيلية

وأشاد محافظ بني سويف بالدور المجتمعي والأكاديمي الفاعل في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة، معربا عن سعادته بالمساهمات المستمرة والتعاون المثمر مع جامعة النهضة، مؤكدا وجود جامعة النهضة بما تملكه من مقومات علمية وبحثية يمثل ذلك دعما للميزات النسبية ومورد هام للمحافظة ، منوها على أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاستفادة من هذا المورد المهم والنوعي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تكون الجامعات بما تمتلكه من خبرات أكاديمية عنصرا مهما وركيزة أساسية في الخطة التنموية، مشيرا إلى أن بني سويف محظوظة بأن على أرضها 3 جامعات بجانب الجامعة الأهلية الجاري إنشاؤها.

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره للدور المهم الذي قامت به كلية الهندسة بالجامعة مع فريق عمل المحافظة بالمكتب الفني ووحدة التنمية الاقتصادية ، الذين بذلوا الكثير من جهدهم وأوقاتهم لخروج تصور رائع ومتميز للنور ، وقريبا سيخرج إلى حيز التنفيذ ، مشيدا بمستوى التعاون وتنوعه بين الجامعة والمحافظة الذي يؤتي ثماره التنموية لصالح المجتمع السويفي،منوها عن أن الجامعة تحت قيادة الدكتور حسام الملاح وبدعم المهندس محمد الرشيدي حاضرة بقوة في كل مشروع أو مجال تنموي،بجانب الجهود الأكاديمية والمجتمعية المتميزة لجامعة بني سويف.

من جانبه أكد الدكتور حسام الملاح رئيس الجامعة على حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة والدائمة للدفع بجهود التنمية بالمجتمع السويفي،مشيدا بالرؤية التنموية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف في الوقت الحالي تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وفريق عمله ومعاونيه من الشباب والخبرات المميزة ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تكاملا نوعيا بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، حيث تتضافر كل الكيانات الرسيمة وغير الرسمية لتحقيق نقلة في كل المجالات ، ومنوها عن تميز الخطة والإستراتجية السياحية التي تعمل المحافظة على تحقيقها ، والتي ستجعل بني سويف مركزا تنمويا واستثماريا مهما،والذي تنعكس نتائجه على مجالات مهمة مثل فرص العمل،والتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.

من جهته أشار رئيس مجلس أمناء الجامعة، بأن فعالية اليوم وتسليم مخططات 4 مشروعات تنموية ، وتم منذ شهور تسليم المخطط العام لكورنيش جديد بالمحافظة ، يجسد الواقع الفعلي للرسالة الأساسية للجامعة بأنها منارة فكرية وتنموية،من خلال الدور الفاعل في مجال لدفع بالخطة والرؤية التنموية للمجتمع المحيط بها والذي هي تمثل جزء منه لا تنفصل عن مكوناته ومعطياته

وشملت المخططات والتصاميم التي أعدتها جامعة النهضة عدد من المشروعات الهامة وهي : مشروع تطوير دوران مطلع محور عدي منصور من الناحية الشرقية ، بجانب مخطط عام وتصور لاستثمار الجزر النيلية التي تتوافر للمحافظة بدءً بالجزيرة المواجهة للكورنيش وديوان عام المحافظة ، خاصة وأن بني سويف بها 27 جزيرة نيلية ، تم وضعها ضمن الإستراتيجية السياحية التي تنفذها المحافظة لـ 5 سنوات قادمة لوضع بني سويف داخل مكانة لائقة على الخريطة السياحية المصرية المحلية والعالمية ، بجانب تقديم مخطط عام لإنشاء سنتر بارك " متنزه عام لأهالي المحافظة " ، لدعم قطاع الترفيه بالمحافظة ،وخطة تنمية السياحة

كما أعدت الجامعة مخطط عام وتصور لاستثمار منقطة الـ 2124 فدان وإقامة مدينة استثمارية متكاملة عمرانيا وترفيهيا وسياحيا وتجاريا وتعليميا ، بجانب وضع مخطط وتصميم لإنشاء ميناء جاف ضمن الخطة الاستثمارية المحلية للمحافظة التي تتضمن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والموانئ الجافة لتعظيم سلاسل القيمة المضافة للاستثمار داخل المحافظة ،واستثمار الموقع المميز للمحافظة وتوافر مناطق صناعية متعددة وغيرها من المقومات

محافظ-بنى-سويف-يعلن-إنشاء-مدينة-متكاملة-على-2124-فدان-واستثمار-الجزر-النيلية-(2)