محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير الممشى السفلى بكورنيش النيل

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة السفلية من الكورنيش ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوى من المنطقة بطول 5كم، وذلك فى حضور اللواء وليد البارودى مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة،العقيد تامر أبو بكر_ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفنى بالمحافظة.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذى والمدى الزمنى المقرر لنهو المشروع الذى يتم تنفيذه بطول 1.5كم فى المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادى الكشافة البحرية،حيث تم الإنتهاء من إنشاء 4 بوابات "نزول"من الكورنيش إلى المنطقة السفلية والعكس، وإنشاء المطعم وعدد من المحلات التجارية على امتداد الممشى السفلى، فيما يجرى حاليا تجهيز أعمال البنية التحتية من مرافق :مياه ،كهرباء،خدمة النت وكاميرات مراقبة،علاوة على البدء فى أعمال الخوازيق فى المنطقة المتاحمة للشاطئ تمهيداُ للبدء فى إنشاء مرسى على النيل ونافورة راقصة.

يشار إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوى بمنطقة طريق الكورنيش،وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق،وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها،ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوى وسفلي)،وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحوى خدمات متكاملة.