اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق ويطمئن على حالة المصابين.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:28 م
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق ويطمئن على حالة المصابين.. صور محافظ المنيا يطمئن علي حالة المصابين
المنيا_ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 متر، نتيجة انفجار ماسورة مياه، بمنتجع حورس السياحي، بحي شمال مدينة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاه شخص، وإصابة 3 آخرين.

 

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

وفي نفس السياق، زار المحافظ مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمده بالرحمة والمغفرة.

 

محافظ المنيا يطمئن علي حالة المصابين (2)
محافظ المنيا يطمئن علي حالة المصابين (2)

 

محافظ المنيا يطمئن علي حالة المصابين (1)
محافظ المنيا يطمئن علي حالة المصابين (1)

 

 


فندق حورس

انهيار حائط

مستشفى المنيا

انهيار سور

وفاة

إصابة

حائط

فندق بالمنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار اليوم

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة