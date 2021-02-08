محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق ويطمئن على حالة المصابين.. صور

المنيا_ حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 متر، نتيجة انفجار ماسورة مياه، بمنتجع حورس السياحي، بحي شمال مدينة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاه شخص، وإصابة 3 آخرين.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

وفي نفس السياق، زار المحافظ مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمده بالرحمة والمغفرة.



محافظ المنيا يطمئن علي حالة المصابين (2)