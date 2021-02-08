محافظ الفيوم: مشروعات المياه وتطوير شبكات الصرف الصحى أولوية مبادرة حياة كريمة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مشروعات المياه وتطوير شبكات الصرف الصحى أولوية في مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى تدشين العديد من المدارس الصناعية لتدريب وتأهيل الشباب إلى سوق العمل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هى الأهم لقطاع كبير من المواطنين، حيث يستفيد منها أكثر من 55 مليون نسمة.

وأشار إلى أن القرى والنجوع التي كانت تشعر لفترة طويلة أنها مهمشة من الحكومة، هي الآن في قلب الحدث، وتعبر عن آراءها واحتياجاتها، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تخطيط محلي من كل العناصر التنفيذية للمحافظة لتحديد احتياجات المركزين المستهدفين في التطوير بهذه المرحلة.