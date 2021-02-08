اليوم السابع
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محافظ الشرقية يطلع على مخطط تطوير منطقة الهويس ببلبيس

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:21 ص
محافظ الشرقية يطلع على مخطط تطوير منطقة الهويس ببلبيس رئيس مدينة بلبيس يعرض المخطط التفصيلى على محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول، لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة أبو سمران، مؤكداً على رئيس المدينة برفع الإشغالات والتشوينات المُقامة بالمخالفة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدخل المدينة، وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق القانون على المخالفين . 

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في خطة التجميل والتطوير وخلق محاور مرورية جديدة لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق راحة المواطنين .

كما اطلع على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظ الشرقية ، على المخطط المقرر تنفيذه لتطوير وتجميل وتوسعه منطقة كوبرى الهويس بمدينة بلبيس  ، والذى سيبدأ العمل به الأسبوع القادم، وذلك لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حده الزحام داخل المدينة .

واطمئن محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والضيقة والتى لا يزيد عرضها عن 3 أمتار ، مشدداً على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتوفير قطعة أرض مناسبة لنقل الموقف العشوائى بميدان المحطة وذلك للقضاء على ظاهرة الزحام والعشوائية التى تعانى منها المنطقة وتسهيل الحركة المرورية بها، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

 

 

 


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