محافظ الشرقية يشهد إصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة لدعم المرفق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إصطفاف عدد 10 سيارات إسعاف عناية مركزة جديدة لدعم مرفق اسعاف الشرقية ولتدعيم المنظومة الصحية وتطوير خدمة الإسعاف بالمحافظة وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام إقليم القناه لهيئة الإسعاف والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق اسعاف الشرقية والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية.

أكد المحافظ على ضرورة التعاون المثمر بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والمحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين من ابناء المحافظة مشيدا بدور القطاع الصحي ومرفق الاسعاف في التصدي لجائحة كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الطبية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء

ومن جانبه أكد الدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق اسعاف الشرقية أنه تم تزويد مرفق إسعاف الشرقية بـ 8 سيارات إسعاف عناية مركزة بتجهيزات طبية داخلية تضم ( الترولي بمشتملاته – الكرسي النقال – جباير شفط – جهاز ضغط – مونيتور – جهاز تنفس صناعي – جهاز صدمات كهربية – جهاز شفاط لحالات الحوادث – جهاز قياس السكر – شنطة اسعافات أولية ) بالإضافة الي سيارتين دفع رباعي بتجهيزات ميكانيكية لمواكبه الحركة علي الطرق الصحراوية والمناطق غير الممهدة , ليبلغ اجمالي عدد سيارات مرفق إسعاف الشرقية 162 سيارة , لافتاً إلى جاهزية مرفق إسعاف الشرقية واستعداده الدائم لتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين والمرضي بنطاق المحافظة.